قوى التغيير تكشف جداول للمواكب والتظاهرات خلال الاسبوعين المقبلين ويومي 13 و14 يوليو اخطرها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عن جداول للمواكب والتظاهرات وخطتها للايام المقبلة بعد مليونية 30 يونيو التى عمت مدن سودانية مختلفة .

ولاول مرة كشفت قوى التغيير عن جدول لاسبوعين حيث درجت في السابق على اعلان اسبوعي وقالت في بيان ان الجدول سيكون كالاتي :

الاثنين ١ يوليو ٢٠١٩

– مظاهرات ليلية في الأحياء المتجاورة

– زيارة للمصابين في المستشفيات وتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء

الثلاثاء ٢ يوليو ٢٠١٩

– وقفات احتجاجية للمهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة باسم السلطة المدنية والقصاص للشهداء

– التوقيع على دفتر الحضور الثوري لموكب السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩ باسم (أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية) والعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي يوم الأحد ١٤يونيو

– عمل دعائي للجان الأحياء للدعوة لموكب ١٣ يوليو ٢٠١٩ والدعوة للعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام يوم ١٤ يوليو ٢٠١٩

الأربعاء ٣ يوليو ٢٠١٩

– يوم المبادرات الفردية والجماعية والدعوة لموكب (أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية) ١٣ يوليو ٢٠١٩ والعصيان المدني يوم ١٤ يوليو ٢٠١٩

– مظاهرات الأحياء المسائية للإعلان عن مواكب الخميس ٤ يوليو ٢٠١٩

الخميس ٤ يوليو ٢٠١٩

– مواكب الأحياء والمناطق والمدن في العاصمة القومية والأقاليم باسم تسليم السلطة المدنية

الجمعة ٥ يوليو ٢٠١٩

– مخاطبات المساجد والميادين عقب صلاة الجمعة للدعوة لموكب ١٣ يوليو ٢٠١٩ والعصيان المدني يوم ١٤ يوليو ٢٠١٩

– حملة حنبنيهو بالأحياء والنوادى والمدارس

السبت ٦ يوليو ٢٠١٩

– يوم دعائي للجان الأحياء للدعوة لموكب الأحد ٧ يوليو ٢٠١٩ في العاصمة القومية والأقاليم ويوم المبادرات الفردية والجماعية

الأحد ٧ يونيو ٢٠١٩

– مواكب مركزية في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان والأقاليم

الاثنين ٨ يوليو ٢٠١٩

– مواكب الريف السودانى والقرى

– مظاهرات ليلية

الثلاثاء ٩ يوليو ٢٠١٩

– وقفات احتجاجية في المؤسسات في القطاع الخاص والعام

– مواصلة التوقيع على دفتر الحضور الثوري

لحضور موكب السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩ (أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية) والعصيان المدني يوم ١٤ يوليو ٢٠١٩

الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠١٩

– يوم المبادرات الفردية والجماعية وأساليب المقاومة اللاعنفية والدعوة لموكب أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية يوم السبت

١٣ يوليو ٢٠١٩ والعصيان المدني والإضراب السياسي يوم ١٤ يوليو ٢٠١٩

الخميس ١١ يوليو ٢٠١٩

– مواكب الأحياء والمناطق إلى الشوارع الرئيسية وإعلان موكب (أربعينة المجزرة وتسليم السلطة المدنية ) يوم السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩ والعصيان المدني يوم ١٤ يوليو ٢٠١٩

الجمعة ١٢ يوليو ٢٠١٩

– مخاطبات المساجد والميادين عقب صلاة الجمعة للدعوة لموكب ١٣ يوليو ٢٠١٩ والعصيان المدني يوم ١٤ يوليو ٢٠١٩

السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩

– موكب (أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية) من كل مناطق السودان في العاصمة القومية والأقاليم

الأحد ١٤ يوليو ٢٠١٩

– العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج