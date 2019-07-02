اعاد ذكرى اللاعب أندريس إسكوبار في كولومبيا .. تهديد لاعب بالقتل لإهداره ضربة جزاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد ويليام تيسييو، والد اللاعب الكولومبي ويليام تيسييو (جونيور)، أن عائلته تلقت العديد من التهديدات بعد أن أهدر نجله ركلة ترجيح أمام تشيلي وتسبب في خروج المنتخب الكولومبي من الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أميركا 2019 المقامة في البرازيل.

وقال والد اللاعب الكولومبي “ليس بوسعنا سوى الصلاة أمام هذه التهديدات، يجب أن يعرف الناس أن هذه هي كرة قدم وحسب، قد تفوز أو تخسر”.

وبعد خسارة كولومبيا أمام تشيلي، انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات وتعليقات ضد اللاعب تيسييو، وكانت بعضها تحمل نبرة عدائية كبيرة.

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وعن ركلة الترجيح الذي أهدرها نجله، تحدث ويليام تيسييو قائلا “كنت أثق في أن ابني سيسجل من ركلة الترجيح، لم يجرؤ أحد على التقدم لتسديد الركلة الخامسة ولكنه (تيسييو) تقدم لتنفيذها”.

يشار إلى أن تيسييو، الذي يلعب في الدوري المكسيكي، بدأ عطلته بعد عودته مباشرة إلى بلاده ولم يدل بأي تصريحات عقب اللقاء الذي خسرته كولومبيا أمام تشيلي، في الوقت الذي أعرب فيه باقي لاعبي المنتخب الكولومبي عن دعمهم للاعب بعد إهداره لركلة الترجيح الحاسمة في اللقاء.

وأعادت التهديدات التي وصلت إلى تيسييو ذكرى اللاعب أندريس إسكوبار الذي قتل بعد تسجيله هدفا بالخطأ في مرماه ليخسر منتخب بلاده 2-1 أمام الولايات المتحدة الأميركية، وهي الخسارة التي عجلت بإقصاء كولومبيا.