المريخ يكسب الخرطوم الوطني ويتصدّر والهلال يهزم الشرطة القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضمن مباريات الدوري الممتاز (النخبة) التي جرت عصر ومساء اليوم في كل من ولاية الخرطوم وملاعب ولاية النيل الأبيض، تمسّك المريخ بصدارة (النخبة) بعد الفوز على الخرطوم الوطني 1/0 جاء في بداية الشوط الثاني أحرزه الصادق آدم، بالنتيجة ارتفع المريخ برصيده الى (15) نقطة وتجمّد الوطني في (7) نقاط.

وحقّق الهلال فوزاً مُستحقاً على الشرطة القضارف 7/1 جاءت على مدار الشوطين أحرزها مُوفّق صديق ومؤمن وأبو عاقلة وهدفين لوليد الشعلة وولاء الدين، بالنتيجة ارتفع الهلال برصيده إلى (13) نقطة وتجمّد الشرطة في (4) نقاط.

وحقق هلال الأبيض الفوز على مريخ الفاشر بذات النتيجة ليرتفع برصيده الى (6) نقاط ويظل المريخ بدون رصيد، وفاز الأهلي شندي على الوادي نيالا 2/0 ليرتفع الى (6) نقاط وتجمّد الوادي في نقطة واحدة.

وفي بطولة (التحدي)، التي أُقيمت بملاعب ولاية النيل الأبيض عاد الأهلي الخرطوم لمُواصلة الانتصارات ليكسب حي العرب بورتسودان 2/1 ويتصدّر (التحدي) برصيد (11) نقطة وتجمّد حي العرب في (10) نقاط.. وفي مباراة ثانية، استطاع الأمل العطبراوي أن يستعيد نغمة الانتصارات مُحَقِّقَاً الفوز على الرابطة كوستي 1/0 ليرتفع بنقاطه إلى (8) نقاط، ويتجمّد الرابطة كوستي في (3) نقاط.. وفاز هلال كادُقلي على الموردة 2/0 ليرتفع برصيده الى (8) نقاط، وتَجَمّدت الموردة في (3) نقاط.. وتعادل الأهلي مروي وود هاشم سنار إيجابياً 1/1 ليرتفع الفريقان بنقاطهما الى (5).

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