اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء ليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019

الخليج 365: مؤشرأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019 . مؤشر أسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ): دولار امريكي 72.00 جنيها ( مابين 77_79 جنيه التعامل المصرفي ) ريال سعودي 18.90 جنيه درهم اماراتي 20.10 جنيها Advertisements سعر الدولار الرسمي 45.00 جنيه اليورو 78.00 جنيه الجنيه الاسترليني 88.00 جنيه ريال قطري 18.90 جنيه الجنيه المصري 4.00 جنيه

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