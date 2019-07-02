عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة:

“قوى التغيير” تعلن العصيان المدني والإضراب الشامل في 14 يوليو الحالي

وقفة للتحالف الديمقراطي للمحامين رفضاً لقتل المحتجين واحتجاجات في أم درمان لساعات

الفريق بحر يشدد على عدم استخدام السلاح الناري ضد المتظاهرين السلميين

اعتقال قيادي بقوى الحرية والتغيير بعطبرة

إدانة موظف بـ(يوناميد) باغتصاب طفلة في دارفور

شكوى من كساد في سوق المويلح للموائي وتعرض التجار لخسائر

المجهر:

المبعوث الأمريكي يكشف عن اجتماعات مباشرة بين (العسكري) و(قوى التغيير)

الصادق المهدي يطالب “حميدتي” بدمج قوات الدعم السريع في الجيش

ارتفاع عدد شهداء مليونية 30 يونيو إلى (10)

حزب الأمة الفيدرالي: استهداف المواطنين والدعم السريع تحول خطير لمسار الثورة

عاصفة ترابية تتسبب في فصل الكهرباء من مدينة بارا ومحطة مياه الأبيض

التربية تعلن اعتزامها تطبيق السلم التعليمي (6-3-3) في مرحلة الأساس

الإنتباهة:

العثور على (3) جثث بأم درمان

(العسكري) يتمسك برئاسة (السيادي).. (التغيير) تصعد بمليونية جديدة وعصيان

أمريكا تبلغ (العسكري) بإعادة الإنترنت فوراً

الصحة: ارتفاع قتلى مليونية (30) يونيو إلى (10)

تظاهرات بأم درمان بعد العثور على (3) جثث

الصيحة:

“حميدتي” إلى أسمرا اليوم للقاء أفورقي وحركات مسلحة

(العسكري) يعلن ضبط مطلقي النار بأم درمان في أحداث (30) يونيو

الوسيط الإفريقي: تقدم كبير في مفاوضات “العسكري” و”التغيير”

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آخر لحظة:

المهدي: لا مانع من ترشح “حميدتي” للرئاسة

لجنة للتوافق بين “العسكري” و”التغيير”

العثور على جثث بأم درمان ودعوة لعصيان مدني

“المهدي” يدعو لدمج الدعم السريع في الجيش

التيار:

غموض حول (التفاوض المباشر) بين “قوى الحرية” و”العسكري”

شرطة أم درمان تعثر على (3) جثث جوار خور أبو عنجة

اجتماع مرتقب اليوم بين “حميدتي” و”أفورقي”

الأهرام:

الصادق المهدي: يمكن لـ”حميدتي” أن يكون رئيساً بحزب سياسي

الدار:

“حميدتي”: قناصة مندسين أطلقوا النار على مواطنين وقوات الدعم السريع خلال المسيرات

شرطة أم درمان تعثر على 3 جثث جوار خور أبو عنجة

تشكيل لجنة للتوافق بين “العسكري” و”الحرية والتغيير”

ترتيبات جديدة لزيارة رموز الإنقاذ بسجن كوبر الاتحادي

“الدار” تتابع الحالة الصحية لابي هريرة حسين داخل السجن