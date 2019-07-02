النفط يرتفع مع تمديد أوبك لتخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء مع اتفاق أوبك على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس القادم، وعلى الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من أن احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر مرتفعة 34 سنتاً أو0.5 % إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 18 سنتاً إلى 59.27 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع الاثنين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الاثنين على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في الوقت الذي تغلب فيه أعضاء المنظمة على خلافات في مسعى لدعم أسعار الخام.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف معروف باسم أوبك+، في وقت لاحق اليوم لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إنه اتفق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج العالمية حتى ديسمبر 2019 أو مارس آذار 2020.

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في غضون ذلك، أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين أنمن المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي.

لكن ما زالت المخاوف بشأن أن يؤثر ضعف الاقتصاد العالمي سلباً على الطلب النفطي تكبح مكاسب الأسعار.

وبينما اتفقت الولايات المتحدة والصين في أحدث قمة لزعماء مجموعة العشرين على استئناف المحادثات التجارية،

فإن المؤشرات على انكماش أنشطة المصانع في أنحاء معظم أوروبا وآسيا في يونيو في الوقت الذي يتباطأ فيه نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تضغط على أسعار النفط.

