غريفيث يبحث مع لافروف أزمة اليمن

وشكر المبعوث الأممي، بتغريدة في تويتر، روسيا على "دعمها المستمر لجهوده"، مرحبًا بـ"انخراطها البنّاء في مساعينا لتحقيق السلام في اليمن"، دون مزيد من التفاصيل.
والتقى غريفيث، الاثنين، بوزير الخارجية الروسي لافروف، ضمن مساعي الدفع بعملية السلام في اليمن، حيث يأتي ضمن جولة معلنة للمبعوث الأممي، سيزور خلالها أيضًا الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من استئناف "غريفيث" نشاطه للدفع بتنفيذ اتفاق السويد الذي توصلت له الأطراف اليمنية في ديسمبر 2018 برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
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