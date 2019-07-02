غريفيث يبحث مع لافروف أزمة اليمن

قال مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، إنه عقد "اجتماعا مثمرا" مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، في موسكو.

وشكر المبعوث الأممي، بتغريدة في تويتر، روسيا على "دعمها المستمر لجهوده"، مرحبًا بـ"انخراطها البنّاء في مساعينا لتحقيق السلام في ‎اليمن"، دون مزيد من التفاصيل.

والتقى غريفيث، الاثنين، بوزير الخارجية الروسي لافروف، ضمن مساعي الدفع بعملية السلام في اليمن، حيث يأتي ضمن جولة معلنة للمبعوث الأممي، سيزور خلالها أيضًا الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من استئناف "غريفيث" نشاطه للدفع بتنفيذ اتفاق السويد الذي توصلت له الأطراف اليمنية في ديسمبر 2018 برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.

