ساديو ماني: أحب الجمهور المصري جدا

وقال ماني من أرض الملعب "سعيد بجائزة رجل المباراة، وسعيد أيضا بالفوز وتحقيق النقاط الثلاث"، وأضاف نجم ليفربول: "السنغال لم تظهر بشكل جيد في بداية المباراة، لكن الأداء تحسّن واستطعنا تحقيق الفوز".
وأكمل "بعد إهداري ركلة الجزاء شعرت بالإحباط بعض الشيء، لكني لم أفقد الأمل"،وأتم "أحب الجمهور المصري جدا".
يذكر أن ماني قاد منتخب السنغال للتأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019 ، وذلك بالفوز على كينيا بنتيجة 3-0، فى المباراة التى جمعت المنتخبين يوم الاثنين على ستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
وأدار اللقاء الحكم المصري جهاد جريشة، والذي احتسب ركلتي جزاء للسنغال تصدى لهما ساديو ماني أهدر الأولى فى الدقيقة 29 وسجل الثانية.
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