شرطة هونج كونج: إصابة 13 ضابطاً فى اشتباكات مع المحتجين

ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن مفوض الشرطة فى هونج كونج، لوى وينج يو، قوله فى تصريحات صحفية إن 13 ضابطاً بالشرطة تم نقلهم إلى المستشفى بعد صدامات مع المحتجين فى هونج كونج اليوم الاثنين.
وأضاف المفوض أن مسحوقاً كيميائياً تم إلقاؤه على قوات الشرطة أثناء الصدامات ، محذراً من أن هذا العمل غير مقبول إطلاقاً.
وأوضح المفوض أن هونج كونج مجتمع آمن ولا يمكن قبول أى شيء من هذا العنف ، مشيراً إلى أن قوات الشرطة لم يكن أمامها سوى الانسحاب.
وتشهد هونج كونج معارضة واسعة النطاق لإقتراح الحكومة بالسماح بتسليم المشتبهين بهم للبر الرئيسى الصينى لمواجهة تهمهم.
وكانت الحكومة قد لجأت فى وقت سابق بالفعل إلى تأجيل النقاش بشأن مشوع القانون إلى أجل غير مسمى ، إلا أن منظمى الاحتجاج يرغبون فى أن يتم سحب التشريع بشكل رسمى واستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام ، كما يطالبون بفتح تحقيق مستقل فى أعمال الشرطة التى وقت خلال الأحداث الماضية.
يذكر أن الكثيرين فى هونج كونج يتخوفون من أن يمثل مشروع القانون تهديدا للحريات المدنية والنظام القضائى المستقل الذى وُعد به منذ عودة هونج كونج - المستعمرة البريطانية السابقة - إلى الصين فى عام 1997.
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