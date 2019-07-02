إيرادات فيلم Toy Story 4 ترتفع إلي 496 مليون دولار حول العالم

الفيلم الذى يعرض على أكثر من 4000 شاشة عرض فى مختلف انحاء العالم، يسعى لحصد المليار دولار خلال أيام قليلة بعد تصدره المنافسة مع فيلم Aladdin .
فيلم Toy Story 4 من إخراج جوش كولى، تأليف جون لاسيتر، أندرو ستانتون، بيت دوكتر، لى أونيريك، ويل ماكورماك، ستيفانى فولسوم، سى أندرسون.
الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس،كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لوري ميتكالف، بوني هانت، جودى بنسون، لوري آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكي، إستل هاريس، جيف بيدجون.
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