البيت الأبيض: مستمرون بسياسة فرض الضغط الأقصى على إيران

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن سياسة ممارسة أقصى الضغوط على إيران ستستمر إلى أن تغير نهجها وإنه ينبغي إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد إعلان إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب لمستوى منخفض قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015 "الضغوط القصوى على النظام الإيراني ستستمر إلى أن يغير زعماؤه نهجهم".

وأضاف "يجب أن نستعيد مبدأ منع الانتشار النووي القائم منذ فترة طويلة والخاص بألا تخصب إيران (اليورانيوم)".

من جهتها قالت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها جيريمي هنت، الاثنين، إن بلاده ستتخلى عن الاتفاق النووي إذا انتهكته إيران.