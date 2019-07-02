"الحرية والتغيير" تطالب بسقف زمني للتفاوض

أعلنت قوى الحرية والتغيير، الاثنين، عن "مليونية" جديدة وعصيان مدني في السودان يومي 13 و 14 يوليو، مطالبة بسقف زمني للتفاوض.

وقال ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان إنّ الأحد 14 تموز/يوليو هو يوم "العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج".

وأعربت قوى الحرية عن بعض التحفظات على المبادرة الأفريقية بشأن الحل في السودان، قائلة إنها أبلغت الوساطة الأفريقية بضرورة وضع سقف زمني للتفاوض.

وقالت قوى الحرية والتغيير في البيان إن القوات الأمنية هي من استخدمت العنف المفرط مع المتظاهرين، لذلك يعتبر المجلس العسكري مسؤولا عن الأرواح التي أزهقت.

كما أعلنت التمسك بعدم التفاوض المباشر مع المجلس الانتقالي مؤكدة أن تمسك الانتقالي بالرئاسة الدائمة للسيادي يوضح تشبثه بالسلطة فيما طالبت بالرئاسة الدورية للمجلس السيادي بأغلبية مدنية.

وخيم الهدوء الحذر على الشارع السوداني الاثنين بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدها الأحد للمطالبة بالانتقال إلى الحكم المدني.