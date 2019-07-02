حريق يلتهم شركة لإنتاج الغاز تابعة لسوناطراك في الجزائر

اندلع حريق هائل في المنطقة الصناعية بشركة (جي.إن.إل2) لإنتاج الغاز التابعة لشركة سوناطراك الجزائرية بمدينة وهران. وأضاف تلفزيون النهار أن الحريق أعقبته عدة انفجارات لكن لم تر دتقارير بعد عن خسائر بشرية أو مادية.

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