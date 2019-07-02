الصين تنتهى من بناء أكبر وأضخم مطار فى العالم بمساحة مليون متر مربع

وشاركت فى تصميمه المهندسة البريطانية العراقية الأصل الراحلة زها حديد، وسيفتتح مطار داشينغ الدولى فى 30 سبتمبر 2019. وسيخدم بحلول عام 2025 أكثر من 72 مليون مسافر فى العام.
ويشبه شكل مبنى المطار طائر الفينيق الأسطورى أونجمة بحر ضخمة يستطيع المسافر رصدها من الجو لدى الإقلاع أو الهبوط فى المطار الأكبر فى العالم.
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