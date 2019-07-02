رسميا.. 4 منتخبات تودع أمم أفريقيا مصر 2019

تأكد خروج 4 منتخبات بشكل رسمي من بطولة كأس الامم الإفريقية 2019 المقامة على الأراضي المصرية، من منافسات البطولة، بعد احتلالهم المراكز الأخيرة بمجموعاتهم.

وسينضم الثلاثاء 4 منتخبات جديدة لهم سيتأكد خروجهم رسميا، وذلك بعد أن يسدل الستار على الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات، بإقامة مبارايات المجموعتين الخامسة والسادسة.

وحتى الآن خرجت زيمبابوي بعدما تذيلت المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، إلى جانب بوروندي بعدم حصد أي نقطة من مبارياتها الثلاث فى المجموعة الثانية.

كما خرجت تنزانيا من دور المجموعات عقب تذيلها للمجموعة الثالثة بدون رصيد من النقاط، أما ناميبيا فقد تذيلت المجموعة الرابعة بدون رصيد أيضا بعد الخسارة في 3 مباريات.

ولم يتحدد حتى الآن المركزين الأخيرين في المجموعتين الخامسة والسادسة، حيث سيودعان رسميا البطولة.