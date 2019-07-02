أرسنال يقدم أول عروضه إلى كريستال بالاس لضم الإيفواري زاها

كشفت تقارير صحفية، أن نادى أرسنال الإنجليزى تقدم بطلب رسمى من إدارة كريستال بالاس، من أجل التعاقد مع المهاجم الإيفوارى ويلفريد زاها خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وكان زاها قد طلب رسميا الرحيل من كريستال بالاس عقب بنهاية الموسم الماضى.

ذكرت شبكة "سكاى سبورت" البريطانية أن إدارة الجانرز تقدمت بعرض رسمى يبلغ يبلغ 40 مليون جنيه استرلينى، ولكنه بعيد عن طموحات كريستال بالاس الذى يطلب 100 مليون استرلينى للاستغناء عنه.

وتشير التقارير إلى أن أرسنال قد يضطر إلى بيع الجابونى بيير-ايمريك أوباميانج خلال الصيف الجارى فى حال التعاقد مع زاها.

وشارك زاها الموسم الماضى مع كريستال بالاس فى 34 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 آخرين.