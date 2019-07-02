ترتيب هدافى بطولة أمم أفريقيا 2019.. محمد صلاح فى القائمة

وبنهاية مباريات المجموعات الاربع الاولى حجزت 9 منتخبات مقاعدها بشكل رسمي في دور الـ16 وهي مصر واوغندا عن المجموعة الأولى، ومدغشقر وبوروندي عن الثانية، والجزائر والسنغال بالثالثة والمغرب وكوت ديفوار فى الرابعة بالإضافة إلى الكاميرون الذى ضمن التأهل عن السادسة قبل جولة ختام المجموعات.
وعلى مستوى اللاعبين، تصدر 10 نجوم ترتيب هدافي البطولة حتى الان حيث تساوى كل منهم عند هدفين ومن بينهم ثنائي المنتخب الوطني، محمد صلاح واحمد المحمدي.
وجاء ترتيب الهدافين كالتالي..
محمد صلاح (٢)
احمد المحمدي (٢)
ساديو ماني - السنغال (٢)
ادام اوناس - الجزائر (٢)
سيدريك باكامبو - الكونغو الديمقراطية (٢)
ايمانويل اوكوي - اوغندا (٢)
محمد ياتارا - غينيا (٢)
اندرياماهيتسينورو - مدغشقر (٢)
ميشيل بوتي - بنين (٢)
مايكل اولونجا - كينيا (٢)
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