مدرب الأرجنتين: البرازيل الفريق المرشح للقب كوبا أمريكا 2019

وقال سكالونى خلال مالمؤتمر الصحفي للمباراة: " غداً لدينا مباراة مهمة جداً وكل ما فعلناه هو التفكير فى فريقنا وليس فى المنافس، سنواجه الفريق المفضل للفوز بالبطولة".
أضاف: "من الواضح أن منتخب البرازيل فى لحظة مهمة، هم يلعبون مع بعض منذ مدة و هذا يمنحهم ميزة، نعتقد بأننا قادرون على القيام بعمل جيد و المرور، لكن البرازيل تملك فريق رائع و هو يلعبون على أراضيهم".
واختتم: "سكالوني لا يلعب غداً، الأرجنتين هي من تلعب، جميعنا نريد أن نفوز بشيء من أجل هذه البلاد".
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