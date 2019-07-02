أمونيكى: تنزانيا تحتاج عملا شاقا للتواجد على خريطة الكرة الأفريقية

وقال امونيكي فى المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن فريقه صنع العديد من الفرص لكنه لم يحسن استغلالها بعدما قدم مباراة هجومية أمام الخضر.
وأشار امونيكى إلى أن الجزائر استغل الفرص التى أتيحت له واستطاع إحراز ثلاثة أهداف في الشوط الأول.
وتابع: "في الشوط الثانى حاولنا كثيرا وكنا الأفضل لكننا واصلنا إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى فجاءت النتيجة قاسية."
وعن مستقبله مع منتخب تنزانيا قال: "سنعود إلى بلادنا ونقيم الوضع مع اتحاد الكرة، لأن هناك العديد من الأمور التي تحتاج لعمل شاق من أجل وضع المنتخب على خريطة الكرة الأفريقية."
وكان المنتخب الجزائرى قد فاز في المباراة الختامية للمجموعة الثالثة على منتخب تنزانيا بثلاثة اهداف نظيفة ليتربع على قمة المجموعة برصيد ٩ نقاط بليه منتخب السنغال برصيد ٦ نقاط ومنتخب كينيا بثلاث نقاط وتنزانيا رابعا بدون رصيد.
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