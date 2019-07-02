"كريم" تُنهي عملياتها في السودان

قالت متحدثة باسم كريم إن الشركة أنهت عملياتها بالسودان في 30 يونيو في إطار صفقة استحواذ أوبر عليها. وبدأت كريم عملياتها في السودان في سبتمبر 2018، بعدما رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عن الخرطوم في 2017.

وقالت أوبر في إشعار للبورصة إنها تتوقع أن تُنهي كريم عملياتها في السودان قبل إتمام الاستحواذ عليها في صفقة بقيمة 3.1 مليارات دولار. في أوائل العام القادم. وقالت المتحدثة (لا توجد خطط لإنهاء النشاط في أي سوق أخرى، ووقف العمل في السودان لن يؤثر على أسواق كريم الأخرى).