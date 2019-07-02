"كريم" تُنهي عملياتها في السودان

وقالت أوبر في إشعار للبورصة إنها تتوقع أن تُنهي كريم عملياتها في السودان قبل إتمام الاستحواذ عليها في صفقة بقيمة 3.1 مليارات دولار. في أوائل العام القادم. وقالت المتحدثة (لا توجد خطط لإنهاء النشاط في أي سوق أخرى، ووقف العمل في السودان لن يؤثر على أسواق كريم الأخرى).
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