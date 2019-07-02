أدريان رابيو رسميا في يوفنتوس

ووصل رابيو إلى مدينة تورينو الأحد، ونشر يوفنتوس على موقعه صورة للاعب الفرنسي واتبعها بـ "أدريان رابيو وصل إلى تورينو"، تمهيدا لانتقاله إلى صفوف فريق "السيدة العجوز" بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني.
وعلى الرغم من عدم كشف يوفنتوس عن تفاصيل العقد، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن رابيو سيتقاضى 7 ملايين يورو سنويا، بالإضافة إلى مقدم عقد بقيمة 10 ملايين يورو لدى التوقيع. وسيقدم رابيو إلى وسائلا الإعلام الثلاثاء في ملعب يوفنتوس.
وكان فريق سان جرمان أوقف رابيو عن اللعب بسبب رفضه تجديد عقده الذي وصل إلى نهايته في 30 يونيو 2019، وأبعد عن الفريق الأول، في ديسمبر الماضي.
ويسعى رابيو (24 عاما)، لإطلاق مسيرته الكروية مجددا مع يوفنتوس، حيث سيلعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتحت إشراف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري، العائد إلى بلاده لتدريب اليوفي بعد عام قضاه مع تشيلسي الإنجليزي، قاده خلاله للفوز بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" واحتلال المركز الثالث في الدوري المحلي المؤهل لدوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل.
وسيجاور رابيو الذي خاض 6 مباريات دولية مع منتخب "الديوك"، زميله السابق في سان جرمان بلاز ماتويدي، على الرغم من أن وسائل إعلام إيطالية ترجح رحيل الأخير عن النادي.
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