عبد المهدي يهاتف وزير النفط لمتابعة مجريات مؤتمر اوبك

وأكد عبد المهدي على اهمية وصول اعضاء المنظمة الى اتفاق يحفظ استقرار الاسعار في الاشهر التسعة المقبلة، وكذلك اهمية التعاون مع دول من خارج اوبك كروسيا لتحقيق هذا الهدف.
فيما اكد وزير النفط ان المباحثات تجري بشكل جيد، وان هنالك قرارا قويا لدى الاعضاء بالإيفاء بالتزاماتهم.
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