الحرية والتغيير تعلن عن مليونية جديدة وعصيان مدني

وأعربت قوى الحرية في مؤتمر صحافي مساء الاثنين بالخرطوم 2 عن بعض التحفظات على المبادرة الأفريقية بشأن الحل في السودان، قائلة إنها أبلغت الوساطة الأفريقية بضرورة وضع سقف زمني للتفاوض.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين في صفحته على الفيس بوك عن موكب (أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية) من كل مناطق السودان في العاصمة القومية والأقاليم يوم السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩م، والعصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج يوم الأحد ١٤ يوليو ٢٠١٩م.
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