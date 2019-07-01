البيت الأبيض: مستمرون بسياسة فرض الضغط الأقصى على إيران

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن واشنطن مستمرة في سياسة فرض الضغط الأقصى على إيران.
وأضاف البيت الأبيض أنه يجب الحيلولة دون تخصيب إيران لليورانيوم، وأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة السلاح النووي.
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