الشرطة تعثُر على ثلاثة جثث جوار خور أبوعنجة

أعلنت الشرطة ، العثور على ثلاث جثث جوار خور أبو عنجة بأم درمان، وذلك عقب تلقي شرطة القسم الجنوبي بأم درمان بلاغاً صباح اليوم يفيد بوجودها. وحسب المكتب الصحفي للشرطة اليوم الإثنين، أن الشرطة تحركت فور وصول البلاغ لمكان الحادث، وتم نقل الجثامين للمشرحة واتخاذ إجراءات جنائية بموجب المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية تحت إشراف النيابة، عُدّلت لاحقاً إلى المادة 130 من القانون الجنائي بالقسم الجنوبي بأم درمان.

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