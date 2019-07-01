بالفيديو :فيلم سوداني بطله المخلوع يحصد نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي

حصد الفيلم الوثائقي (البشير .. الساعات الاخيرة) الذي بثته قناة العربية – حصد نسبة مشاهدة عالية ومنقطعة النظير على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بلغت نسبة المشاهدة في الساعات الاولى من البث ما يفوق ال(20ألف مشاهدة).

وكشف الفيلم الكثير عن التفاصيل التي عاشها المخلوع في الساعات التي سبقت اعلان الاطاحة حيث تميز السيناريو الذي سردها من خلال الاداء التمثيلي – تميز بقوة الحبكة والاثارة الدرامية.

الخرطوم (كزش نيوز)