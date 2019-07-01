(الشعبي) و (الأمة) يدعوان الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين

التاريخ: 01-يوليو-2019
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دعا حزبا المؤتمر الشعبي والأمة الفيدرالي، لضرورة عمل المبادرة “الآفريقية الإثيوبية” على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين .
وقال القيادي بالشعبي د. أبوبكر عبد الرازق بحسب (إس إم سي) اليوم (الإثنين)، إنه لابد من أن تكون الوساطة على مسافة واحدة من الجميع، وأن تجلس مع كافة القوى السياسية السودانية للوصول إلى حل لمشكلات البلاد.
من جانبه، قال القيادي بالأمة الفيدرالي المهندس مستشار إسحق آدم جماع، إنه لازال الوقت مبكراً لتقييم المبادرة تقييماً شاملاً إلا عقب الاطلاع على كافة التفاصيل، ونوّه لضرورة التوافق حول مبادرة واحدة تشمل جميع الوسطاء، وأضاف :يجب ألا تتنافى مع الأجندة الوطنية. وأشار لأهمية الحوار الشامل بين جميع الأطراف. ودعا لضرورة معالجة الجميع للوضع الاقتصادي بالبلاد وتوفير معاش الناس والخدمات الأساسية لهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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