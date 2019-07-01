لجنة أمن الخرطوم تدعو الشباب للسلمية والمحافظة على البنيات التحتية للدولة

دعت السلطات بالخرطوم قطاعات الشباب إلى توجيه طاقاتهم نحو التنمية والإعمار للبلاد التي تحتاج إلى جهد إضافي من كافة قطاعات الشعب، في وقت دعت فيه الشباب للمطالبة بحقوقهم وفقاً للقانون والحريات المتاحة في البلاد بعيداً عن التفلتات والانزلاق نحو الفوضى.

وطالب اللواء ركن (م) صبري بشري معتمد الخرطوم رئيس لجنة تنسيق شئون أمن المحلية عقب اجتماع اللجنة،اليوم (الإثنين) بحسب سونا – بأهمية الحفاظ على البنيات التحتية للدولة عبر التزام الجميع بالسلمية في حق التعبير، مؤكداً بأن حكومة ولاية الخرطوم في تشكيلها الجديد جاءت من أجل تسهيل سبل المعاش و التنمية والتعمير وتجميل وجه العاصمة بعيداً عن مزاولة الفعل السياسي الذي له قنواته الدستورية والقانونية.

Advertisements

إلى ذلك اطلعت اللجنة على تقارير مفصلة عن الموقف الجنائي والأمني واستلام جميع المخابز حصص الدقيق المقررة لها وعمل محطات الوقود بطاقتها القصوى بجانب التوجيه بتفعيل أسواق البيع المخفض لسد احتياجات المواطنين من السلع الرئيسة، فضلاً عن الاطمئنان على الاستعدادات الجارية لبداية العام الدراسي الجديد وموقف إنفاذ خطة طوارئ الخريف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)