الأمةالفيدرالي: التظاهر حق مشروع وفق القانون

التاريخ: 01-يوليو-2019
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قال الأمين العام بالإنابة لحزب الأمة الفيدرالي نجم الدين دريسة إن التظاهر و المسيرات السلمية حق مشروع وفق القانون، مؤكداً حرص حزبه على التعاون مع كل القوى السياسية في الساحة لضمان الاستقرار و التحول الديمقراطي.
وأوضح في تصريح بحسب (سونا) أن ما حدث من استهداف لعدد من المواطنين وجنود من الدعم السريع يعد تحولاً خطيراً في مسار الثورة السودانية، متهماً جهات لم يسمها بالسعي للوقيعة بين المجلس العسكرى وقوى إعلان الحرية والتغيير للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار السياسي في البلاد. وقال إن هذه الجهات تسعى لخدمة أهداف الثورة المضادة.
وأبان دريسة أن استهداف قوات الدعم السريع يرمي لتحقيق أجندة الثورة المضادة باعتبار أن هذه القوات كان جزءاً من التغيير وساهمت فيه بإسهامات كبيرة، مشيراً إلى تصريحات قياداتها في أكثر من مناسبة بانحيازهم لثورة 19 ديسمبر واستجابتهم لنداء التغيير، مؤكداً أن القوات النظامية والمواطنين شركاء أصيلون في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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