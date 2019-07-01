الشرطة تعثر على 3 جثث جوار خور أبوعنجة بأمدرمان

التاريخ: 01-يوليو-2019
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أفاد المكتب الصحفي للشرطة في تعميم صحفي بحسب سونا – بأن شرطة القسم الجنوبي بأم درمان تلقت صباح اليوم بلاغا يفيد بوجود 3 جثث جوار خور ابو عنجة بأم درمان .
وفور وصول البلاغ تحركت الشرطة لمكان الحادث وتم نقل الجثامين للمشرحة واتخاذ إجراءات جنائية بموجب المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية تحت إشراف النيابة وعدلت لاحقاً إلى المادة 130 من القانون الجنائى بالقسم الجنوبى بأم درمان .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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