الشرطة تعثر على 3 جثث جوار خور أبوعنجة بأمدرمان

التاريخ: 01-يوليو-2019 فى : أخبار 64 مشاهدة أفاد المكتب الصحفي للشرطة في تعميم صحفي بحسب سونا – بأن شرطة القسم الجنوبي بأم درمان تلقت صباح اليوم بلاغا يفيد بوجود 3 جثث جوار خور ابو عنجة بأم درمان . Advertisements وفور وصول البلاغ تحركت الشرطة لمكان الحادث وتم نقل الجثامين للمشرحة واتخاذ إجراءات جنائية بموجب المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية تحت إشراف النيابة وعدلت لاحقاً إلى المادة 130 من القانون الجنائى بالقسم الجنوبى بأم درمان . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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