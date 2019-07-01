الزراعة بالجزيرة تستهدف زراعة مليون فدان قطن

أعلن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف سعي حكومة الولاية للنهوض بإنسان الولاية باستقطاب الاستثمارات الناجحة الداعمة لموارد الولاية.

جاء ذلك لدى لقائه بقصر الضيافة بمدني اليوم الأثنين بأعضاء اللجنة الزراعية العليا القومية برئاسة الفريق مهندس السر العشي منسق اللجنة الزراعية لإنجاح الموسم الزراعي في السودان والمهندس بابكر عثمان محمد علي وكيل وزارة الزراعة والغابات المكلف وبحضور المهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة والدكتور وجدي ميرغني محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة الزراعية الإفريقية.

وأوضح الوالي بحسب سونا – أن الشركات التعاقدية أسهمت في عودة زراعة القطن بمشروع الجزيرة وأسهمت في التوسع في المساحات المزروعة واستخدام التقانات الحديثة.

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من جانبه أعلن وكيل وزارة الزراعة أن خطة وزارته تستهدف عودة القطن لسابق عهده بإدخال تقانات حديثة والتوسع في المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وقطع بأن الزراعة هي مخرج السودان من أزمته الاقتصادية، مشيراً للترتيبات الجارية لزراعة مليون فدان بمحصول القطن الموسم القادم في القطاعين المروي والمطري.

فيما أكد محافظ مشروع الجزيرة أن الشركات التعاقدية ساهمت في تطوير مشروع الجزيرة ولفت لوجود أكثر من 14 محلجاً بالولاية وعدم وجود مصنع غزل، داعياً للاستفادة من سلاسل القيمة المضافة لخلق فرص عمالة وتحقيق أموال وعملات صعبة.

وأكد وجدي ميرغني حرصهم على عودة الجزيرة لدورها الريادي في الاقتصاد القومي، وقال إن الجزيرة مؤهلة للعبور بالاقتصاد السوداني لبر الأمان بزيادة الإنتاج ومعالجة ضعف الإنتاجية والاستفادة من القيمة المضافة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)