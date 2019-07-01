اقتصاد كينيا تمنح جنوب السودان 10 أفدنة لإنشاء ميناء جاف

وافقت كينيا على تخصيص أرض لميناء جاف لدولة جنوب السودان في منطقة نيفاشا الاقتصادية الخاصة ومركز لوجستي بالقرب من ميناء لامو الجديد.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، خلال لقائه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بالعاصمة نيروبي.

واتفق الرئيسان على تعميق العلاقات التجارية، وتشكيل لجنة لإدارة الحدود المشتركة، وإقامة معرض تجاري في جوبا في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ووافقت كينيا على تخصيص أرض ميناء جاف لجنوب السودان في منطقة نيفاشا الاقتصادية الخاصة، ومركز لوجستي بالقرب من ميناء لامو الجديد.

وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، إن بلاده منحت جنوب السودان ميناء لتسهيل حركة البضائع المرسلة إلى جوبا.

وخصصت الحكومة الكينية 10 أفدنة من الأراضي في مستودع الحاويات الداخلية في مجمع نيفاشا الصناعي، لاستخدامها كميناء جاف من قبل حكومة جنوب السودان.

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وأوضح أن كينيا تبذل جهودا كبيرة لإنجاز مشاريع الطرق السريعة العابرة للحدود الوطنية وأنابيب النفط وميناء لامو لربط البلدين من خلال البنية التحتية.

وأضاف أن المرسى الأول لميناء لامو سيكون جاهزًا في أغسطس/ آب المقبل، بينما من المتوقع أن يكتمل الرصيف 2 و3 خلال العام 2020.

وقال "إن كينيا وجنوب السودان سيبذلان المزيد من الجهود لإكمال الطرق السريعة بينهما، بما في ذلك طريق إلدوريت- لوكيشوجيو- نادابال- كابويتا – توريت – جوبا".

وذكر "كنياتا"، أنه في إطار بذل مزيد من الجهود لتعميق العلاقات التجارية بين البلدين تعتزم كينيا تنظيم معرضًا تجاريًا في جوبا هذا العام.

مشيرا إلى أن المعرض التجاري يهدف إلى تعميق العلاقات التجارية بين الدولتين المتجاورتين وإظهار الثقة في اقتصاد جنوب السودان.