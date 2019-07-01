جربي تحضير عصير العنب الأحمر

مقادير عصير العنب الأحمر - العنب الأحمر : 2 كوب - سكر : ملعقة كبيرة - عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة - الماء : نصف كوب Advertisements - ثلج : 4 قطع طريقة تحضير عصير العنب الأحمر ضعي العنب في محضرة الطعام أو الخلاط الكهربائي. أضيفي السكر والماء والثلج وعصير الليمون واخلطي حتى يصبح المزيج ناعماً. صفي المزيج في إبريق وقدميه بارداً فوراً.

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