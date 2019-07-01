الجيش اليمني يتقدم في تعز ويأسر 15 حوثياً

حقق الجيش اليمني، اليوم الإثنين، تقدما استراتيجيا في مديرية ماوية شمال شرق محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.
وتمكن الجيش حسب موقع "سبتمر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، من السيطرة على مفرق شوكان، وموقعي المدينة، وتصعان، وجبل الفراشة، والتلال الجبلية المطلة على قرية الهويدة في مديرية ماوية.
وأكد الموقع أن الجيش يواصل تقدمه وسط انهيارات في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، ووقوع 15 حوثياً في يد الجيش.
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