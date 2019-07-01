جامعة مصرية تطلق برنامج المعلوماتية الطبية بداية من العام الدراسى الجديد

أعلنت جامعة كفرالشيخ المصرية، اليوم الاثنين، بدء برنامج المعلوماتية الطبية بداية من العام الدراسي القادم 2019-2020.

ويؤهل البرنامج الخرجيم للعمل في مجالات عديدة تشمل "المستشفيات ونظم الرعاية الصحية، شركات المعلوماتية الصحية، منظمات الصحة العامة، شركات التأمين الصحي، إدارة تقنيات المعلومات، شركات التكنولوجيا الطبية ومختبرات البحوث".

كما تشمل المسميات الوظيفية التي يوفرها البرنامج "منسق معلومات كلينيكة، مصمم نظم معلومات إكلينيكة، باحث في مجال المعلومات الحيوية، محلل نظم المعلومات - التطبيقات الصحية".