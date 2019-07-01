أعلنت جامعة كفرالشيخ المصرية، اليوم الاثنين، بدء برنامج المعلوماتية الطبية بداية من العام الدراسي القادم 2019-2020.
ويؤهل البرنامج الخرجيم للعمل في مجالات عديدة تشمل "المستشفيات ونظم الرعاية الصحية، شركات المعلوماتية الصحية، منظمات الصحة العامة، شركات التأمين الصحي، إدارة تقنيات المعلومات، شركات التكنولوجيا الطبية ومختبرات البحوث".
كما تشمل المسميات الوظيفية التي يوفرها البرنامج "منسق معلومات كلينيكة، مصمم نظم معلومات إكلينيكة، باحث في مجال المعلومات الحيوية، محلل نظم المعلومات - التطبيقات الصحية".
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة مصرية تطلق برنامج المعلوماتية الطبية بداية من العام الدراسى الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.