شركة الخطوط الجوية القطرية تعلن انطلاق أولى رحلاتها إلى الصومال

الخليج 365:

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية انطلاق أولى رحلاتها إلى الصومال، الإثنين، للمرة الأولى منذ تأسيس الشركة، عام 1993.

ووصلت إحدى طائرات الشركة إلى مطار مقديشو، وعلى متنها 132 راكبًا، في رحلة من الدوحة استغرقت حوالي ثماني ساعات.

وشارك في فعالية بتلك المناسبة كل من وزير الطيران والنقل الجوي الصومالي، محمد عبد الله صلاد أومار، ووزير الخارجية الصومالي، أحمد عيسى عود، ونائب أول الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للخطوط الجوية القطرية، إيهاب أمين، بجانب السفير القطري بالصومال، حسن حمزة أسد، ومسؤولين وسفراء دول أجنبية.

وقال وزير الطيران والنقل الجوي الصومالي: نشكر الخطوط القطرية على استجابتها لمطالبنا ببدء رحلات جوية لأول مرة في الصومال.

وأضاف أومار أن الخطوط الجوية القطرية انضمت إلى خطوط جوية أخرى توفر خدماتها للصوماليين، مثل الخطوط الجوية التركية، الإثيوبية، الكينية والجيبوتية.

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وأوضح أن مطار مقديشو الدولي استقبل في النصف الأول من العام الجاري نحو 80 ألف رحلة، ما يعني أنه من أكثر المطارات الإفريقية أمانًا.

فيما قال نائب الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، إيهاب أمين، إن الخطوط القطرية ستسير ثلاث رحلات جوية من مقديشو إلى الدوحة أسبوعيًا.

وتابع أن الخطوط القطرية ستبقى شبكة تربط الصومال والقارة الإفريقية بالعالم.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر باكر، في بيان، إن “الشعب الصومالي سيتمكن الآن من السفر إلى وجهات استثنائية للعمل أو السياحة في أوروبا”.

ويومًا بعد آخر، يستقبل مطار مقديشو رحلات جوية مختلفة ومتزايدة، ما يمثل مكسبًا اقتصاديًا للصومال، بعد سنوات من الحرب الأهلية.