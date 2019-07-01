العاهل السعودي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان استقرار أسواق النفط

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، على التهدئة في المنطقة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات، وفق ما أورد موقع السومرية نيوز.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن "رئيس الوزراء والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحثا التنسيق لتحقيق استقرار أسعار النفط في محادثة هاتفية، اليوم الإثنين".

وقال المكتب في بيان: "جرى البحث أساساً في تعاون البلدين الشقيقين في مؤتمر أوبك لوزراء النفط والطاقة المنعقد حالياً في فيينا، لتنظيم أوضاع السوق النفطية والتنسيق بين البلدين، بما يحقق استقرار أسعار النفط في الفترة المقبلة".