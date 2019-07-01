أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي الامر الديواني المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي. وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان ذلك يأتي "ايمانا بدور مقاتليه وضمانا لتحصين قواته ومراعاة لانسيابية عملها".

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. عبد المهدي يصدر أمراً ديوانياً لـ"تحصين" الحشد الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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