روسيا تلقي باللوم على الولايات المتحدة في انتهاك ايران الاتفاق النووي

اوضح دبلوماسي روسي بارز إن العقوبات الأمريكية أثارت تحرك إيران لخرق الحد الذي حددته لمخزوناتها من اليورانيوم.

فقد أقرت إيران اليوم الإثنين بأنها تجاوزت الحد الذي قررته لمخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب بموجب اتفاق نووي مع القوى العالمية لعام 2015، وهو أول خروج رئيسي عن الاتفاقية بعد عام من انسحاب واشنطن من جانب واحد.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إلى أن إيران حذرت من هذا التحرك مقدمًا. وحث جميع الأطراف على "تجنب التصعيد"، قائلًا إن تحرك إيران "يسبب الأسف، لكن لا ينبغي المبالغة في تقديره".

و اضاف ريابكوف ان هذا التطور "نتيجة طبيعية" لحملة الضغط الأمريكية القصوى، مشيرا الي ان إيران تواجه "عقوبات غير مسبوقة وغير متوقعة" من جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض حظر على تجارة النفط، وهي محاولة "لخنق" البلاد.