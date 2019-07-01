مقتل 12 شخص في فيضانات اجتاحت جنوب شرق سيبيريا في روسيا

واعلن نائب رئيس الوزراء فيتالي موتكو خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاثنين انه تم نقل 153 شخصًا إلى المستشفى وجاري البحث عن المفقودين.
أعقبت الفيضانات أمطار غزيرة وأثرت على 55 بلدة وقرية في منطقة إيركوتسك. واضاف موتكو انه مازالت هناك أربع قرى معزولة لكن لديها ما يكفي من إمدادات الطوارئ.
وقد غمرت المياه أكثر من 4000 منزل، وفقا لوزارة الطوارئ. وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنطقة في طريق عودته إلى الوطن من قمة قادة مجموعة العشرين في اليابان، وأمر الجيش بالانضمام إلى جهود الإنقاذ.
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