متظاهرو هونج كونج يحاولون اقتحام مبنى البرلمان

حاول المئات من المتظاهرين الذين يحملون مظلات اقتحام مبنى البرلمان في هونج كونج اليوم الإثنين، وذلك عقب إطلاق شرطة مكافحة الشغب رذاذ الفلفل لتفريقهم.

وتعد هذه المجموعة جزءا صغيرا من الآلاف من المواطنين الذين احتلوا الطرق الرئيسية خارج مقر الحكومة صباح اليوم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وحاول المتظاهرون دفع بوابة تحيط بالبرلمان، في حين قام آخرون ببناء مزيد من الحواجز لحماية المتظاهرين من شرطة مكافحة الشغب في الطرف الثاني من مبنى البرلمان.

ويأتي هذا التصاعد في التوترات قبل أقل من ساعة من توقع تجمع مئات الآلاف للمشاركة في مسيرة من فيكتوريا بارك إلى مقر الحكومة.