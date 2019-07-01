هيئة الدفاع تتسلم قرار إستئناف التهم الموجهة للبشير

كشفت مصادر موثوقة، أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير تسلمت، قرار إستئناف التهم التي وجهتها له النيابة والمتعلقة بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام، تحت المادتين {6 و7} من القانون الجنائي لسنة 1991م.

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