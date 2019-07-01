صحيفة: المجلس العسكري عقد اجتماعه الدوري بالقيادة العامة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علمت (الصيحة)، أن المجلس العسكري، عقد اجتماعه الدوري بكامل عضويته أمس، بالقيادة العامة للقوات المسلحة، خلافًا لما درج عليه بعقده في القصر الجمهوري. وقالت مصادر خاصة لـ (الصيحة) أمس، إن المجلس قصد من اجتماع القيادة العامة أمس، مراقبة التطورات الأمنية في البلاد في أعقاب المسيرة المليونية التي دعت إليها “قوى إعلان الحرية والتغيير”. صحيفة الصيحة

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