بالفيديو :أيقونة الثورة العالمية آلاء صلاح ترسم صورة قاتمة للمجلس العسكري بدولة المغرب

رسمت آلاء صلاح المعروفة بأيقونة الثورة السودانية – رسمت صورة سلبية وقاتمة للمجلس العسكري الانتقالي وذلك خلال فعالية استضافتها بدولة المغرب حيث قالت وهي تعلق على رفض ممثلي الحراك والثورة السودانية للتفاوض مع المجلس العسكري بعد فض الاعتصام حيث قالت:( رفض يتفاوض مع المجلس العسكري لانو في يدينو دم الشهداء ,نتفاوض مع القتلنا؟؟).

وألمحت صلاح لاتي كانت تقدم افاداتها لقناة مغربية الى عدم الثقة في المجلس العسكري وهي تقول: (المجلس العسكري نحن ما ضامننو يعمل شنو حتى لو اتفقنا برجع ينقض الاتفاق) ومن جهة أخرى أوضحت الاء صلاح بان التغيير الذي طرأ عليها بعد الشهرة العالمية لها يتمثل في تضاعف مسؤليتها حيث قالت:(بقى علي مسؤلية اكبر احساس بالتشريف والتكليف واحساس ب مسؤلية أكبر اقدر امثل السودان وأعكس صوت الثورة وصوتنا للعالم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)