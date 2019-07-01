بالفيديو : شباب العالم يدعمون الثورة السودانية .. يرددون النشيد الوطني ويصلون من أجل السودان

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع فيس بوك ، المقطع يظهر مجموعة من الشباب من مختلف دول العالم وهم يرددون النشيد الوطني السوداني . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) فقد عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى إعجابهم بالفيديو حيث يعتبر هذا العمل كنوع من التحفيز للشباب السوداني الثأئر المطالب بحقوقه . Advertisements وبث المقطع العديد من الرسائل للشعب السوداني أبرزها أن كل شباب العالم داعمين لهم وأنهم يكثرون من الصلاة والدعاء من أجل السودان , واختتم المقطع بعبارة “PRAY FOR SUDAN” والتي تعني “نصلي من أجل السودان” الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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