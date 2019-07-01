تجمع شباب السودان يدعم المبادرة الأفريقية الاثيوبية

اعلن تجمع شباب السودان دعمه للمبادرة الأفريقية الاثيوبية المشتركة مثمنا دورها و قدرتها علي إحداث توافق سياسي بين المجلس العسكرى الإنتقالي و قوى الحرية و التغيير و بقية المكونات السياسية الأخرى و تحقيق إنتقال سلس يجنب بلادنا الوقوع فى الفوضى و تضمن ترسيخ و إستدامة الديمقراطية و إقامة حكومة مدنية.

و قال رئيس تجمع شباب السودان ايوب محمد عباس في تصريح صحفي بحسب سونا – أن السودان في ظل ظروف بالغة التعقيد و يمر بمنعطف تاريخى خطير و تحدق به مخاطر داخلية و مهددات خارجية.

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و اكد رغبة الشباب السودانى في الحرية و التغيير و العدالة هذه الشعارات التى هتف بها الشعب السودانى فى ثورته المجيدة التى هزم بها أعتى نظام شمولى و إنتصرت إرادته الحرة بسلمية الثورة ووعى الشباب السودانى.

و دعا عباس لإيجاد مخرج سلمي و قومي و ديمقراطي للازمة السودانية الراهنة تحقيقا لمكتسبات ثورة ديسمبر الظافرة و تطلعات الشعب السودانى في السلام العادل و الشامل و التحول الديمقراطي و التنمية المستدامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)