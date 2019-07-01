بدء عمليات تطعيم حجاج النيل الأبيض

بدأت إدارة الحج والعمرة بولاية النيل الأبيض اليوم الأثنين عمليات تطعيم الحجاج بعد اكتمال إجراءات الكشف الطبي والسداد الالكتروني للحجاج الذين تم اختيارهم لحج عام ١٤٤٠ هجرية والبالغ عددهم 1488حاجا وحاجة.

وقال مدير إدارة الحج والعمرة بالولاية فتحي مهدي في تصريح بحسب ( سونا ) إن عملية تطعيم الحجاج تستمر حتي يوم الخميس المقبل، وأبان أن الذين أكملوا إجراءاتهم سيقومون بتسليم الجوازات وشهادة الكشف الطبي واستمارة التوريد لإدارة الحج والعمرة لإكمال إجراءات التأشيرة.

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وأوضح فتحي أن هذه الأيام تشهد تقديم الحلقات الإرشادية والدعوية نظرياً وعمليا بمجسم الكعبة المشرفة بإدارة الحج والعمرة بواسطة مجموعة من المشائخ والدعاة بالإضافة للحلقات الإذاعية، وأضاف أن الأيام القادمة ستتم خلالها إقامة الورش التدريبية لإعضاء البعثة وأمراء الأفواج.

وتعهد مدير إدارة الحج والعمرة ببذل أقصى الجهد من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)