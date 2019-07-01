بالفيديو :الكشف عن شركة كندية (لتلميع) صورة حميدتي بعقد قيمته 6مليون دولار

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا وصفته بالخطير عن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي حيث أوضح فيديو على يوتيوب بان مصدره يعود لمقال تم نشره في احدى الصحف الكندية كشف عن عقد مع شركة كندية لتحسين صورته وتلميعه لدى عدد من الدول العربية.
وكشف المقال المشار اليه – حسب الفيديو – بان قيمة العقد بلغت 6ملايين دولار وأضافت القناة التي بثت الفيديو الى ان الشركة الكندية يرأسها ضابط مخابرات اسرائيلي سابق وان الشركة قدمت خدماتها للواء الليبي خليفة حفتر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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