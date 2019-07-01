بعد اتهامه بالتحرش.. توابع جديدة لقصة عمرو وردة مع إعلامية عربية

في تطور جديد، قام موقع “كورة” بنشر قصة جديدة للاعب المصري عمرو وردة صانع ألعاب فريق باوك اليوناني مع إحدى الإعلاميات العربيات التي كان على تواصل معها في المرحلة الماضية.

وكان اتحاد الكرة قد استبعد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر التي تخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا على أرض مصر، قبل أن يتراجع ويقرر العفو عنه وتخفيض العقوبة إلى مباريات الدور الأول فقط للبطولة.

وعارض الكثيرون عودة عمرو وردة لمنتخب مصر بداعي أن تصرفاته مثار جدل واسع خاصة الأزمة الأخيرة التي هزت أروقة منتخب مصر في الساعات الماضية وكان في طريقه للاستبعاد تمامًا من البطولة بسبب فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان لاعبو منتخب مصر قد دعموا عمرو وردة ورفضوا قرار استبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول وأحمد المحمدي قائد المنتخب.

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وبدأت القصة بأن وردة كان على تواصل مع إحدى الإعلاميات العربيات منذ فترة، عن طريق تطبيق “واتس آب” وحجبت رقمه بسبب التجاوزات التي قام بها.

وبحسب موقع كورة تواصل وردة مجددًا بعد رفع عقوبته منذ يومين من قبل اتحاد الكرة المصري مع نفس الإعلامية، برسالة نصية على رقمها الشخصي، معتذرًا لها عما بدر منه وطالبها بإزالة الحجب عن رقمه على “واتس آب” خاصة أنه بدأ فتح صفحة جديدة ولا يفكر سوى في عمله المهني كلاعب كرة قدم بعيدًا عن أي تجاوزات في المرحلة المقبلة.

رسالة عمرو وردة تحمل اتجاهين الأول أن اللاعب شخصيته تغيرت بالفعل واعتذاره يؤكد أن تركيزه في المرحلة المقبلة ينصب على مشواره الكروي مع منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا وأنه أغلق صفحة الماضي وبدأ تصحيح ما فعله.

ويبدو الاتجاه الثاني أن وردة لم يتعلم الدرس جيدًا بالابتعاد عن التواصل مع الفتيات والتركيز بالبطولة والانشغال بأمور خارج كرة القدم وهو ما تسبب له بأزمات عديدة في المرحلة الأخيرة وخاصة أن طلبه بإزالة الحجب أمر مريب ومثير للشكوك بالفعل خاصة أنه تعهد للرأي العام في مصر بعدم الدخول في أي أزمات جديدة خاصة بالعلاقات النسائية له.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)