رسميا غودين لاعبا في انتر ميلان

تعاقد نابولي مع كوستاس مانولاس بينما يقترب يوفنتوس من ضم ماتياس دي ليخت ليرد انتر ميلان بصفعة مدوية بضم المدافع الأوروغوياني دييغو غودين في صفقة انتقال حر قادما من صفوف أتلتيكو مدريد.

الموقع الرسمي لانتر ميلان أعلن عن ضم المدافع المخضرم بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة حتى صيف 2022.

ووفقا للتقارير الصحافية في ايطاليا سوف يتقاضى غودين 5.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

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يذكر أن غودين لعب 9 سنوات بقميص أتلتيكو مدريد وتمكن من تحقيق 9 ألقاب كما شارك في 39 مباراة مع الفريق العاصمي بمختلف المسابقات بالموسم المنصرم وأحرز 4 أهداف وتمكن من صناعة 3 أهداف.

وبحسب موقع كورة ينتظر أن يتنافس غودين على مكان أساسي في مركز قلب الدفاع في الموسم المقبل مع الثنائي ميلان سيكيرينيار ودي فريج.

غودين ساهم في وصول منتخب بلاده الأوروغواي لدور الثمانية من كوبا أمريكا هذا الصيف لكن السماوي ودع البطولة مبكرا بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب بيرو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)